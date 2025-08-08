Купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначила несколько дополнительных поездов, в частности из Киева в Кривой, Чернигов и Винницу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Больше рейсов - больше возможностей для путешествий. Назначаем поезда: №739/740 Киев - Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог - Киев, которые будут курсировать в августе и сентябре, отправлением из Киева и Кривого Рога 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября", - отметили в компании.

Также был назначен поезд № 702/701 Киев - Чернигов - Киев на 23, 24, 25 августа в обоих направлениях. Кроме того, 23 августа в обоих направлениях будет курсировать поезд № 775/776 Киев - Винница - Киев.

Там добавили, что приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов.

Новости "Укрзализныци" - детали

Также сегодня "Укрзализныця" назначила еще два поезда из Киева в Ивано-Франковск, благодаря которым пассажиры получат 1028 дополнительных мест ежесуточно в обе стороны.

В частности, с 19 августа будет курсировать новый дневной поезд №751/752 Киев - Ивано-Франковск, сформированный из сидячих вагонов-трансформеров 1-го и 2-го класса, график его движения - ежедневно, кроме среды.

