Причиной стали риски возгорания некачественных батарей на борту.

Дубайская авиакомпания Emirates, а также турецкая Turkish Airlines объявили о запрете на использование пауэрбанков во время полетов. Брать их с собой все еще можно, но заряжать гаджеты на борту – нет.

Под использованием авиакомпании понимают как зарядку самого пауэрбанка от бортовой сети, так и подзарядку устройств напрямую от него, пишут Bloomberg и The Sun.

Также установлены ограничения на количество и мощность: упомянутые авиакомпании позволяют провозить не более одного внешнего аккумулятора, а его емкость не должна превышать 100 ватт-часов (примерно 27 000 мАч).

Хранить устройства на багажных полках также запрещено – их можно держать только в кармашке кресла перед собой или в сумке под сиденьем.

Ужесточение правил объясняют безопасностью – чтобы снизить риски возгорания некачественных батарей на борту. Ранее похожие ограничения также ввела южнокорейская авиакомпания Air Busan.

Ранее стало известно, что пауэрбанки Xiaomi, Anker и других брендов массово снимают с продажи из-за "рисков безопасности". Владельцам упомянутых устройств настоятельно рекомендуют сдать их или утилизировать.

Напомним, с 20 июня в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть устойчивы к "случайным падениям", защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

