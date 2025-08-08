Марсоход Curiosity НАСА сделал чёрно-белые снимки камня на поверхности Марса, удивительно похожего на кусок коралла.

Марсоход Curiosity NASA передал на Землю интригующие снимки предмета, похожего на кусок коралла, найденного на Красной планете. Как пишет LiveScience, на чёрно-белом снимке, сделанном с помощью телескопической камеры высокого разрешения, установленной на марсоходе, — и опубликованном NASA в заявлении от 4 августа, запечатлён камень шириной около 2,5 см с причудливыми отростками.

Странный объект на самом деле представляет собой небольшой светлый камень, подвергшийся ветровой эрозии, который марсоход обнаружил внутри кратера Гейла на Марсе. Однако он удивительно похож на кораллы, обитающие в океанах Земли.

"Curiosity обнаружил множество подобных камней, которые образовались под воздействием древней воды в сочетании с миллиардами лет пескоструйной обработки ветром", - говорится в заявлении представителей NASA.

Согласно заявлению, коралловые породы на Марсе начали формироваться миллиарды лет назад, когда на Красной планете ещё была вода. Как и вода на Земле, эта вода была полна растворённых минералов. Она просачивалась сквозь мелкие трещины в марсианских породах, постепенно откладывая минералы и образуя твёрдые "прожилки" внутри них.

Эти прожилки образуют причудливые ветви объекта коралловой формы, который запечатлен на снимке Curiosity, после того как миллионы лет эрозии, вызванной ветрами, несущими песок, размыли породу.

Curiosity совершил посадку на Марс в 2012 году, приземлившись в кратере Гейла. К настоящему моменту Curiosity прошёл около 35 километров кратера. Исследования марсохода уже выявили многочисленные доказательства того, что на Марсе когда-то существовал потенциал для жизни, включая признаки того, что на красной планете когда-то существовал углеродный цикл.

Ранее сообщалось, что Марсоход NASA Perseverance, возможно, обнаружил доказательства существования жизни на Марсе в прошлом: он нашел странную, пятнистую породу со следами химии, которая могла поддерживать существование древних микробов.

