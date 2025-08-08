За последний год продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 22,6%.

Потребительские цены в июле, по сравнению с июнем, впервые за два года снизились - на 0,2%. Годовая инфляция в июле замедлилась до 14,1% (по сравнению с 14,3% в июне).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, по сравнению с июнем, продукты питания и безалкогольные напитки в июле подешевели на 1,1%. Больше всего снизились цены на овощи (на 23,9%) и на сахар (на 2,8%). Кроме продуктов питания, подешевели одежда и обувь (на 4,6%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

При этом за последний год продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 22,6%. Большой скачок цен продемонстрировали яйца (+82,4%), фрукты (+52,1%), масло подсолнечное (+30,4%), масло (+27,8%), мясо и мясопродукты (+24,2%), молоко (+20,3%). Единственным продуктом, цена которого снизилась, стал сахар (-5,4%).

Услуги связи за последний год подорожали на 15,1%, ресторанов и гостиниц - на 15%, здравоохранения - на 12,3% и образования - на 12,1%.

В июне годовая инфляция в Украине впервые за год замедлилась - до 14,3% по сравнению с июнем прошлого года. При этом подорожание продуктов питания в июне в годовом выражении составило 23,2%.

Правительство одобрило Прогноз экономического развития Украины на следующие три года, который предусматривает два сценария - прекращение огня в 2026 году и продолжение боевых действий. Соответственно различаются прогнозы инфляции по этим сценариям.

По оптимистическому сценарию инфляция на конец 2026 года составит - 8,6%; в 2027 - 5,9%; в 2028 - 5,3%. Второй сценарий предусматривает такие показатели индекса потребительских цен: в 2026 году - 9,9%; 2027 - 9,4%; 2028 - 7,5%.

