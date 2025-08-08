Палатный: 'Украинская команда' передала на фронт уже почти 3500 дронов - очередную партию получил 21 полк беспилотных систем

"Украинская команда" передала партию беспилотников бойцам 21 отдельного полка беспилотных систем Третьего армейского корпуса. Всего с начала полномасштабного вторжения волонтеры отправили на передовую почти 3500 БпЛА различных типов. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Передали очередную партию FPV-дронов 21 отдельному полку беспилотных систем. Это достаточно новое подразделение в составе Третьего армейского корпуса. Но в него вошли опытные бойцы, которые прошли боевой путь вместе со всей бригадой. В начале полномасштабной войны они защищали Киев, потом сдерживали врага в Донецкой области и Запорожском направлении. А сейчас бьют захватчиков на Харьковском направлении", - написал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил, с 2022 года волонтерский штаб отправил на передовую уже почти 3500 БпЛА.

"Сегодня преимущество на поле боя определяют дроны. Благодаря вашей поддержке "Украинская команда" отправила на передовую уже почти 3,5 тысячи беспилотников различных типов. Пусть они помогут нашим защитникам еще более эффективно уничтожать врага и сохранят жизни", - сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за время своего существования передала военным и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, более 1750 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.