В последние дни в разных медиа распространялась информация о том, что якобы тема безусловного прекращения огня, о которой шла речь весной (когда говорили о 30 днях временного перемирия), уже превратилась в "прекращение огня" только после выполнения каких-то российских условий. Но никакой подтвержденной информации по этому поводу нет.

К примеру, издание Onet писало о якобы предложениях США России, среди которых прекращение огня в Украине, фактическое признание российских территориальных достижений (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет), снятие большинства антироссийских санкций, и, в долгосрочной перспективе, возвращение к сотрудничеству в энергетической сфере. Однако советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин уже опроверг эту информацию и сказал, что во время разговора президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом не звучали предложения, которые якобы США предложили Путину. То есть, нет никаких таких условий.

Что касается вопроса территорий как ключевого элемента завершения войны между Россией и Украиной, о чем в частности сказал госсекретарь США Марко Рубио, то понятно, что Россия будет настаивать на признании того, что уже оккупировала. Но для Украины это - предел. И в американских проектах речь не шла о том, что Украина признает эти территории оккупированными. Там говорилось о том, что Соединенные Штаты могут предложить признать российским Крым (но не остальные оккупированные территории).

Поэтому сейчас вокруг этого вопроса много спекуляций, но официально ничего нет. Поэтому, можно только что-то предсказывать.

Да, мы знаем позицию Украины. И да, мы знаем позицию России (но не вариации, которые российский диктатор Владимир Путин предложил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу). Европейские партнеры нас поддерживают. США, по крайней мере публично, также не будут требовать признать захваченные Россией территории, ведь это противоречит американским интересам, это - разрушение нынешнего мирового порядка и нарушение международного права. Все остальное - это не более, чем догадки. Возможно - зондирование, чтобы увидеть реакцию.

Что касается дедлайна Трампа для России и анонсированных санкций, то визит Уиткоффа в Москву и якобы достигнутый прогресс, дает Трампу право не применять каких-то жестких санкций. Думаю, он этим воспользуется (ведь для этого и был нужен этот визит).

Также не верю, что будут санкции против Китая и Турции. Ведь Трамп продолжает переговоры с КНР по соглашению. У них есть, скажем так, заморозка тарифной войны. Аналогично - Турция. Трамп признает ведущую роль Турции в переговорах между Украиной и РФ как медиатора, и неслучайно обсуждается вариация встречи Путина с Зеленским (и, возможно, Трампа) при посредничестве Турции.

Таким образом, чтобы не вводить жестких санкций и не закрывать переговорный трек, "пути отхода" Трамп для себя подготовил. Наконец, даже такое развитие событий может дать ему возможность помпезно объявить, что он остановил еще одну войну (встречу лидеров Азербайджана и Армении он уже анонсировал).