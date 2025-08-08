Десятилетиями эти животные считались практически исчезнувшими из вод Великобритании.

В Уэльсе, в заливе Кардиган, впервые заметили редкую акулу - европейского морского ангела, которого ученые долгое время считали исчезнувшим.

Акулу задокументировали исследователи из Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW) с помощью специальных подводных камер. Долгое время эти животные считались практически исчезнувшими из вод Великобритании - их численность начала сокращаться еще в 1960-х годах из-за рыболовства и деградации среды обитания.

Европейский морской ангел является наиболее уязвимым видом акул в мире. У него плоское тело и кожа песочного цвета, что позволяет животному маскироваться на морском дне и охотится на крабов, моллюсков и рыбу. Однако их донный образ жизни делает их уязвимыми для попадания в траловые сети.

Вид размножается очень медленно, и даже при благоприятных условиях восстановление популяции может занять десятилетия.

Хотя морской ангел в Великобритании и ЕС признан охраняемым видом, эксперты предупреждают, что пока донный траловый лов не будет строго запрещен, все меры по охране останутся неэффективными.

Менеджер по сохранению и исследованию морской среды в WTSWW Сара Перри, отметила: "Мы были в восторге от возможности запечатлеть акулу-ангела в заливе Кардиган – редкую и захватывающую встречу. Акул-ангелов в заливе Кардиган не замечали с 2021 года".

