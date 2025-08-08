Он уверяет, что не знал о нападении на Украину.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко теперь уверяет, что ничего не знал о намерении Российской Федерации полномасштабно вторгнуться в Украину 24 февраля 2022 года.

В интервью журналу Time он заявил, что после окончания совместных учений российские войска начали выводить из Беларуси, однако у границы с Украиной они "в какой-то момент" повернули на юг и зашли на территорию чужой страны:

"А войска были Восточного округа - с востока России. Я говорю: "Почему войска России через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию - это вопрос к Зеленскому и к Путину".

Лукашенко заявил, что обычно о таких операциях известно лишь узкому кругу людей в Генеральном штабе, а он сам узнал о нападении на Украину уже из обращения кремлевского правителя Путина. Также в интервью беларуский диктатор начал оправдывать нападение на Украину тем, что Путин якобы боялся "удара в спину" со стороны западных стран.

"Он говорил: вот, если вдруг в Украине, Донбасс там и так далее, - они могут нанести удар в спину. Я говорю: за это можешь не переживать, это моя зона ответственности, россиянам в спину я стрелять не позволю. И я это публично говорил, откровенно", - сказал он.

Что Лукашенко говорил о войне в 2022 году

Напомним, в начале полномасштабной войны Лукашенко продемонстрировал карту, которая якобы должна была доказать планы Украины осуществить нападение на Беларусь.

Этот момент попал на видео, которое быстро разлетелось в медиа и социальных сетях, а сами слова диктатора превратились в мем:

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, привез - они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чистая. Хорошо, что начали".

Этот эпизод стал примером того, как Лукашенко активно включился в информационную кампанию Кремля, пытаясь показать угрозу со стороны Украины.

Однако никаких подтверждений планов ВСУ нападать на Беларусь не существовало - зато именно с беларуской территории началось российское вторжение на север Украины.

