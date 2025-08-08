По его словам, Трамп сохраняет все варианты открытыми.

Вероятность введения новых жестких американских санкций в отношении России все еще сохраняется. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.

"Смотрите, президент Трамп сохраняет все варианты открытыми - и по санкциям, и по тарифам - чтобы остановить эту ужасную войну в России. Президент Трамп - это президент мира. Он хочет, чтобы этот ужасный конфликт был завершён. И тарифы против Китая могут в какой-то момент оказаться на повестке дня", - сказал Бессент.

Стоит напомнить, что сегодня истёк срок ультиматума Дональда Трампа, после которого он обещал вести санкции против России и её торговых партнёров. Однако из-за смены повестки дня, которая произошла из-за анонса встречи Трампа с Путиным, о санкциях сегодня уже не вспоминали.

Санкции против РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Трамп должен и дальше вводить новые санкции против РФ, поскольку это поможет закончить войну в Украине.

Ожидается, что Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе, что увеличивает шансы того, что новые санкции могут быть отложены или отменены. Однако представитель Белого дома заявил, что несмотря на последние дипломатические события, вторичные санкции против стран, которые ведут бизнес с РФ, все равно начнут действовать с пятницы.

