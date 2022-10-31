Официальная Анкара настаивает на необходимости продолжать экспорт украинского продовольствия.

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Главной темой разговора стало "зерновое соглашение". Анкара подчеркнула необходимость продолжать экспорт украинского продовольствия по объективным причинам.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Министерства обороны Турции.

Во время беседы Акар заявил, что "зерновая сделка" имеет существенное значение. Она "вносит большой вклад в решение глобального продовольственного кризиса и показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога".

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"Ожидаем пересмотра решения о приостановке инициативы по экспорту зерна, которая является чисто человеческой деятельностью и должна быть отделена от конфликтных ситуаций", — добавили в Минобороны Турции по итогам телефонного разговора.

Россия приостановила "зерновое соглашение": главная информация

После ударов по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября в РФ заявили о выходе из "зерновой сделки". Враг сообщил, что беспилотники, которые атаковали корабли, якобы были выпущены мирным транспортным судном.

В Украине действия РФ назвали обычным шантажом, который агрессор заранее спланировал. А взрывы в Севастополе — это лишь "ложный повод".

Решение России прокомментировали в НАТО и США, а Литва призвала решить зерновой кризис военным путем, ведь переговоры с РФ не работают.

Ночью 31 октября Украина, ООН и Турция все же согласовали движение 14 судов с продовольствием в Черном море. Россия на это ответила, что теперь "сделка приобрела иной характер, гораздо более рискованный, опасный".

Закрытие "зернового коридора" привело к росту цен на пшеницу и кукурузу в мире. Фьючерсы на упомянутую продукцию на Чикагской товарной бирже выросли на 5,5% и 2,4% соответственно.

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