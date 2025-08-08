Смартфон в похожем дизайне готовит Nubia, Tecno и Infinix.

Известно, что в сентябре Apple представит свой рекордно тонкий смартфон. По слухам, толщина корпуса iPhone 17 Air составит всего 5,5 мм. Но пока фанаты ждут анонса, китайцы уже готовят более доступные альтернативы на Android.

Смартфон в похожем дизайне готовит Nubia. Причем с названием компания заморачиваться не стала – девайс выйдет как Nubia "Air". Официальный рендер и полные характеристики были раскрыты авторитетным инсайдером Evan Blass (@evleaks).

Если рендеры верны, то Nubia Air получит минималистичную заднюю панель, горизонтальный модуль камеры с тремя линзами, светодиодной вспышкой и датчиком красного цвета. Это почти один в один дизайн 17 Air, о котором недавно писали Apple-инсайдеры.

Видео дня

Передняя панель Nubia Air отличается от "яблочного" аналога. Вместо Dynamic Island или выреза под камеру – дисплей с отверстиями, окруженный тонкими рамками, а также встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, чего Apple пока так и не внедрила.

Nubia Air будет продаваться в начальном ценовом сегменте. Аппарат получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5К, бюджетный чипсет Unisoc T8300, память 8/256 ГБ, тройную камеру на 50, 0,8 и 2 Мп, селфи-камеру на 20 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Толщина корпуса Nubia Air составит 6,7 мм – это больше, чем у сверхтонких iPhone 17 Air и Galaxy S25 Edge, но все еще меньше, чем у многих современных Android-смартфонов. Вес устройства составит 172 г.

Презентация телефона должна состояться в ближайшие недели. Свои аналоги iPhone 17 Air также готовят и другие производители, в том числе Tecno и Infinix.

По слухам, iPhone 17 Air получит рекордно тонкий корпус 5.5 мм, но будет иметь только один динамик, одну заднюю камеру и вряд ли сможет дожить до вечера.

Вас также могут заинтересовать новости: