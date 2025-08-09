Трамп заявил, что США снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, который 8 августа провел переговоры с обеими лидерами в Белом доме, передает Reuters.

"Нам, наконец, удалось установить мир. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, возобновить торговлю, путешествия и дипломатические отношения и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга", - сказал он.

По его словам, Вашингтон подписывает двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий.

"Мы также снимаем ограничения на сотрудничество в области обороны между Азербайджаном и Соединенными Штатами", - заявил Трамп.

Президент США также сказал, что у Алиева и Пашиняна будут "отличные отношения", а если нет - "позвоните мне и я все решу".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией

Армения и Азербайджан пытаются заключить мирное соглашение с 2023 года - после того как Баку провел операцию, в ходе которой взял территорию Карабаха под свой контроль. В марте 2025 года стороны согласовали проект мирного соглашения. В июле лидеры Азербайджана и Армении провели переговоры в ОАЭ, но никакого решения не последовало.

