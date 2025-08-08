Трамп не должен пытаться навязать сделку, которая выгодна для Путина и неприемлема для Украины.

Если встреча между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоится, тогда США должны во время обсуждений придерживаться принципа: не идти на уступки по территории и суверенитету Украины, предварительно не согласовав это с Киевом, пишет The Telegraph .

Издание указывает, что предыдущие заверения относительно скорого окончания войны и попытки оказать давление на Киев, чтобы заставить нашу страну пойти на уступки, были катастрофической ошибкой.

Очевидно, говорится в материале, что Белый дом теперь понимает, что именно кремлевский диктатор является главным препятствием на пути к миру.

Указывается, что президент США хоть и с опозданием, но пришел к такому же выводу и заявил, что может ввести новые санкции против России, которые могут навредить ее экономике. Также упоминаются и санкции против Индии за закупку российской нефти.

Эти меры, по мнению издания, свидетельствуют о готовности США оказывать давление на Кремль, чтобы заставить его пойти на уступки.

В материале указывается, что это давление нужно сохранить. В то же время, Трамп не должен попасть в ловушку компромиссов ради быстрого мира. Указывается, что Путин может считать, что истощение сейчас играет ему на пользу, украинские силы находятся в невыгодном положении или решит использовать мнимое преимущество на поле боя как рычаг влияния.

Однако, говорится в материале, США не должны пересекать черту и попытаться навязать Украине соглашение, которое является выгодным для Путина, но оно неприемлемо для Киева. Тогда, как отмечается, цена этой войны является ужасной.

Переговоры с РФ относительно окончания войны

Ранее УНИАН сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вероятность того, что США могут ввести новые санкции против России, все еще сохраняется. Бессент добавил, что Трамп - президент мира и хочет, чтобы война в Украине была завершена. Также он добавил, что тарифы против Китая могут снова появиться на повестке дня.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США настроены достичь прекращения огня. Он считает, что Европа должна выработать единую согласованную позицию по завершению войны в Украине. По мнению украинского президента, длительный и надежный мир должен быть только общим результатом.

