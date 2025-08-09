Исследование показало, что способ приготовления картофеля имеет важное значение.

Картофель в США является популярным овощем и, согласно данным, в среднем в год люди в этой стране потребляют 22 кг картофеля. Тем не менее, этот овощ не пользуется таким же уважением с точки зрения питательной ценности, как, например, брюссельская капуста, пишет The Washington Post.

"Картофель давно ассоциируется с плохим здоровьем, несмотря на то, что он является в основном здоровой пищей", - сказала молекулярный биолог и почетный профессор кафедры питания, пищевых исследований и общественного здоровья имени Полетт Годдард в Нью-Йоркском университете Марион Нестле.

В большом исследовании Гарвардской школы общественного здоровья им. Т. Х. Чана, которое было опубликовано на этой неделе в журнале BMJ, ученые отметили, что три порции картофеля фри в неделю повышают на 20% риск развития диабета 2 типа по сравнению с употреблением менее одной порции в неделю.

При этом, другие блюда из картофеля, как, например, пюре, вареный или печеный картофель или чипсы - как картофельные, так и кукурузные - не связаны с повышенным риском развития диабета.

Предыдущие исследования также проводились для установления взаимосвязи между диабетом 2 типа и потреблением картофеля, но, как уточняется, тогда не учитывалось, как готовился картофель.

Указывается, что результаты нового исследования подтверждают то, что уже давно говорят эксперты в области здравоохранения - жареные, чрезмерно обработанные фаст-фуды не должны быть в рационе любого человека на регулярной основе.

Однако, как указывается, это не означает, что картофель следует вообще вычеркнуть из своего рациона. Главное, как вы его приготовите.

Советы по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что в Австралии провели исследование, чтобы выяснить, вредно ли ежедневное употребление яиц. В частности, способно ли употребление одного или двух яиц в день повышать уровень холестерина. Оказалось, что насыщенные жиры, а не яйца, являются основной причиной повышения холестерина.

Также мы писали, что диетологи рассказали, что зеленый чай способен снижать уровень холестерина. Исследование показало, что у людей с диабетом 2 типа и нефропатией, которые пили три чашки зеленого чая в день, наблюдалось снижение общего уровня холестерина.

