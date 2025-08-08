Новая почта запускает акцию 'Выгодное воскресенье': скидка 15% на отправления из почтомата

С 10 августа по 30 ноября 2025 года клиенты Новой почты смогут экономить, пользуясь почтоматами каждое воскресенье. В рамках акции "Выгодное воскресенье" компания предоставляет скидку 15% на отправления, созданные из почтомата в этот день недели.

Предложение действует на все посылки и документы, которые соответствуют стандартным габаритам почтомата (до 20 кг и размером не более 40×60×30 см), независимо от того, куда они направляются - в отделение, другой почтомат, в пгт или село, или даже с адресной доставкой.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать доставку еще более доступной и удобной. Почтоматы - это о свободе выбора времени и места. Теперь добавилась еще и выгода. Воскресная скидка - это наш способ поблагодарить клиентов за доверие к автоматизированным сервисам", - говорит директор по маркетингу Новой почты, Павел Даниман.

Как воспользоваться скидкой:

Создайте отправление в мобильном приложении или на сайте.

Загрузите посылку в ячейку почтомата в воскресенье.

Скидка применяется автоматически. Никаких промокодов или дополнительных действий не требуется.

Дополнительная информация:

Акция действует каждое воскресенье в период с 10.08.2025 по 30.11.2025.

Распространяется на отправления из почтомата до 20 кг (посылки и документы).

Включает услуги доставки в отделение, почтомат, в пгт/село, адресную доставку и стоимость упаковки.

Скидка не применяется к комиссии за объявленную стоимость и других дополнительных услуг.

