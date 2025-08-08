В OpenAI обещали революционные изменения, а на деле новая нейронная модель работает даже хуже предыдущих.

Многие пользователи ChatGPT остались недовольны возможностями "лучшей языковой модели в мире" GPT-5, которую OpenAI представила вчера вечером. Об этом сообщает Tom's Guide со ссылкой на публикации в соцсетях и на форумах.

Одна из наиболее обсуждаемых тем на Reddit – "GPT-5 ужасен" – набрала почти 4000 лайков и 1500 комментариев. Пользователи возмущаются, что новая нейронная модель работает даже хуже предыдущих – просело как качество информации, так и понимание контекста.

Согласно отзывам, ответы GPT-5 стали короче и неудовлетворительны, даже при запросах о творческих задачах. Общий тон ИИ стал резким и отрывистым, а сам чат-бот будто лишился индивидуальности. Некоторые сравнивают стиль общения GPT-5 с "перегруженным работой секретарем".

Отдельно возмущены платные пользователи ChatGPT Plus. После выхода GPT-5 остальные модели были упразднены, так как, по заявлению OpenAI, новая модель лучше их во всем. Таким образом подписчики Plus больше не имеют доступа к широкому спектру моделей ИИ, которые были доступны ранее, а пользоваться GPT-5 можно и с бесплатным тарифом.

Во многом недовольство пользователей ChatGPT обусловлено громкими заявлениями Сэма Альтмана до и во время презентации, который обещал огромный прорыв в возможностях и понимании контекста, назвав свежее поколение ИИ "командой профессоров в вашем кармане".

В ходе презентации он также сравнил переход на GPT‑5 с впечатлением от первого iPhone с Retina-экраном: возвращаться назад уже не захочется.

Ранее в этом месяце OpenAI впервые за долгие годы выложила свои модели в открытый доступ. Их можно запустить локально и вручную регулировать параметры

Меж тем Google представила ИИ-модель Genie 3, которая умеет создавать целые игровые миры в реальном времени. Локации, персонажи и условия настраиваются простыми текстовыми запросами.

