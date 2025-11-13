Цены на картофель в Украине начали падать: сколько уже стоит килограмм

Фермеры стремятся реализовать избыток продукции до наступления морозов.

Оптовые цены на картофель высокого качества в Украине начали снижаться на этой неделе. Сейчас картофель продают по 7-13 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Неделю назад производители еще удерживали отпускные цены, но пришли к выводу, что при текущем уровне не успеют до наступления морозов реализовать объемы, которые не подлежат хранению. Это повлекло синхронное снижение оптовых цен.

Те фермеры, качество продукции и условия хранения у которых позволяют придержать поставки, не спешат с реализацией имеющихся объемов картофеля, ожидая возвращения более выгодной цены.

Видео дня

С учетом имеющейся тенденции, стоимость картофеля в Украине сейчас уже в среднем на 58% меньше аналогичных показателей прошлого года.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

Картофель белый в Сильпо сейчас можно найти по цене 18 грн/кг.

Картофель весовой в Varus продается по 13,9 гривен за килограмм.

Килограмм картофеля в АТБ стоит 11,99 гривен.

Цены на овощи в Украине - последние изменения

После длительного периода роста в Украине начали снижаться цены на помидоры. Среди причин называют недостаток спроса из-за ухудшенного качества продукции. В среднем за неделю тепличные томаты подешевели на 13%.

Несоответствующее качество также повлияло на спрос и, соответственно, на цены на репчатый лук. За неделю он потерял в среднем 15% своей стоимости. Если же сравнивать нынешнее состояние на рынке лука с прошлогодним, то за год этот овощ подешевел почти вполовину.

Вас также могут заинтересовать новости: