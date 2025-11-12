Лук в Украине стремительно дешевеет: сколько уже стоит килограмм

Стоимость овоща просела почти вполовину по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на середину ноября производители предлагают лук к продаже в диапазоне 4-9 грн/кг оптовыми партиями, что в среднем на 15% дешевле, чем на прошлой неделе. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Продолжающееся снижение цен на лук связано с увеличением предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом. Доля некондиционных овощей уже как минимум вдвое превышает прошлогодние показатели.

Проблемой для нынешнего урожая лука стали затяжные дожди в период уборочных работ. Полученная продукция в основном непригодна для длительного хранения.

Видео дня

Пытаясь в кратчайшие сроки реализовать такой товар, продавцы вынуждены снижать отпускные цены. В свою очередь, продукцию высокого качества фермеры придерживают в хранилищах, надеясь на изменение ценового тренда.

В общем актуальные цены на лук в Украине в среднем уже на 42% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики прогнозируют, что стоимость лука может падать и в дальнейшем из-за увеличения предложения овоща на внутреннем рынке.

Цены на лук в супермаркетах Украины

За один килограмм лука в Novus надо заплатить 7,49 гривен.

Лук репчатый желтый в Сильпо стоит 11 гривен за килограмм.

АТБ предлагает репчатый лук к продаже по 7,95 грн/кг.

Цены на овощи в Украине: последние изменения

Стоимость помидоров начала снижаться после длительного периода роста из-за нехватки спроса и неподходящего товарного вида овоща. Продавцы придерживали товар на складах, чтобы заработать больше, что негативно отразилось на качестве продукции. В результате оптовые цены на тепличные томаты за неделю снизились на 13%.

Так же снизились цены и на огурцы, которые росли несколько месяцев. Причины здесь аналогичны факторам удешевления помидоров. Ухудшение качества предлагаемой продукции сильно снизило спрос и толкнуло вниз цены.

Вас также могут заинтересовать новости: