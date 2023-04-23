Ходят слухи, что ЕК якобы готова расширить список товаров, на которые будет распространяться запрет на импорт.

Европейская комиссия и 5 стран ЕС не достигли договоренности по агроимпорта из Украины.

Как сообщает RMF FM, видеоконференция между вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии на уровне министров сельского хозяйства по импорту сельскохозяйственных товаров из Украины завершилась без договоренностей.

По данным СМИ, со стороны Еврокомиссии есть готовность идти на уступки - ЕК готова расширить список товаров, на которые будет распространяться запрет на импорт из Украины.

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"Прогресс есть, и переговоры движутся в правильном направлении", – сообщил один из участников встречи.

Сейчас ЕК согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Неофициально отмечается, что ЕК якобы готова добавить в список ограничений другие продукты из списка, представленного министрами сельского хозяйства пяти стран в пятницу, в частности яйца и мясо птицы.

Проблемы агроимпорта из Украины

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины до 30 июня. Запрет касается и транзита агропродукции в третьи страны.

На следующий день в министерстве развития и технологий Польши заявили, что запрет ввоза зерна из Украины касается также и транзита через территорию Польши в третьи страны.

На фоне проблем с экспортом украинского зерна Еврокомиссия заявила о намерении увеличить поддержку фермеров 5 стран. 18 апреля вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве сообщила, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с 20-го на 21 апреля.

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