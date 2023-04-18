Второй пакет поддержки Еврокомиссии для фермеров из пяти стран, включая Польшу, будет увеличен с 75 млн евро до 100 млн евро.

На фоне проблем с экспортом украинского зерна Еврокомиссия заявила о намерении увеличить поддержку фермеров 5 стран.

Второй пакет поддержки Еврокомиссии для фермеров из пяти стран, включая Польшу, будет увеличен с 75 млн евро до 100 млн евро, сообщает Polskieradio24.pl.

Окончательное решение Еврокомиссии по этому вопросу ожидается в ближайшие дни. Так же сообщается, что данное решение должно быть одобрено представителями государств-членов позднее. Для Польши сумма поддержки составит около 30 миллионов евро.

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Также сообщается, что ведутся переговоры Еврокомиссии с Польшей и Венгрией относительно ситуации, связанной с запретом импорта зерна из Украины. Это станет одной из тем встречи министров сельского хозяйства ЕС в Люксембурге на следующей неделе.

Деньги на финансовую поддержку аграриев поступят из бюджета ЕС, из антикризисного резерва. Пять стран смогут удвоить сумму за счет субсидий из национального бюджета. Однако эта финансовая поддержка не решит проблему чрезмерного притока украинского зерна и введенного Польшей и Венгрией запрета на импорт и транзит.

Запрет на ввоз украинского зерна

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. Этот шаг является временным и пока продлится до 30 июня. Запрет касается и транзита агропродукции в третьи страны.

Такое же решение о временном запрете на ввоз зерна и ряда других сельхозпродуктов из Украины приняла Венгрия.

При этом В Венгрии пообещали сохранить транзит украинской агропромышленной продукции через свою территорию.

17 апреля решение о запрете на украинское зерно приняла Словакия

В тот же день, 17 апреля 2023 года, в Еврокомиссии отреагировали на решение стран, отметив при этом, что готовят второй пакет мер для оказания поддержки странам, пострадавшим от импорта из Украины.

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