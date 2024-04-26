Это может быть подготовка к новым атакам.

Короткое затишье во вражеских ночных обстрелах территории Украины можно объяснить выжиданием или подготовкой России к новым атакам. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона по поводу двухдневной паузы в ночных обстрелах Россией Украины.

Он отметил, что накануне враг применял в основном управляемые авиационные ракеты, крылатые ракеты, но сейчас несколько дней не наблюдаются удары БЛПА типа "Шахед".

"Это может быть связано с различными причинами. Это может быть как просто затишье перед подготовкой какого-то более массированного действа или может быть просто отслеживание и выжидание шага с нашей стороны", - сказал Евлаш.

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Комментируя вчерашнюю ситуацию, когда было несколько объявлений воздушных тревог по территории Украины, Евлаш отметил, что у россиян постоянно происходит подготовка. При этом добавил, что российские истребители поднимаются в воздух не только для проведения обстрелов, но каждый взлет это есть угроза, поэтому объявляется тревога.

"МиГ не обязательно может подниматься именно для того, чтобы проводить обстрелы. Он может совершать какие-то перелеты, связанные с другими причинами, в том числе, может осуществляться патрулирование. В частности, в акватории Черного моря различные Су-34, Су-35 постоянно перемещаются и патрулируют воздушное пространство. Так же и МиГи могут перелетать с целью передислокации, перебазированием и другими причинами", - рассказал Евлаш.

Обстрел Украины 25 апреля - подробности

Как сообщал УНИАН, вчера несколько раз в Украине объявлялась воздушная тревога, в частности, речь шла о возможной угрозе обстрелов территории Украины из-за взлета российских самолетов МиГ и Су-57.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщал 25 апреля, что, в частности, воздушная тревога в 13 часов была объявлена из-за того, что в акватории над Черным морем был замечен самолет Су-57, который мог нести управляемые авиационные ракеты.

Вчера российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области крылатыми ракетами "Искандер-К". Также были нанесены удары по гражданской инфраструктуре.

25 апреля Россия нанесла ракетный удар по городу Смела Черкасской области.

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе, обошлось без погибших, но к медикам обратились шесть человек.

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