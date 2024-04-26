Глава МИД Польши подчеркнул, что Путину стоит бояться этого сценария.

Владимир Путин должен опасаться войны с НАТО, поскольку она неизбежно закончится поражением России. Об этом во время выступления в Сейме заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Politico.

"Не мы, Запад, должны бояться столкновения с Путиным, а наоборот. Стоит напомнить об этом не для того, чтобы усилить у россиян ощущение угрозы, потому что НАТО - это оборонительный Альянс, а чтобы показать, что нападение России на любого из членов Альянса закончится неизбежным поражением (России - УНИАН)" - сказал Сикорский.

В своем обращении, посвященном внешней политике страны, Сикорский сказал, что армия и экономика России бледнеют по сравнению с западными союзниками.

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"Единственная надежда Путина - это отсутствие у нас решимости, - сказал он, подчеркнув, что совокупные ресурсы и возможности НАТО намного больше, чем у России.

Он также отметил, что Польша остается преданной помощи Украине присоединиться к Европейскому Союзу, несмотря на опасения относительно ее членства.

"Война" России против НАТО - последние новости

На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал следующую жертву Москвы в случае начала войны России против НАТО. По его словам, следующей целью Кремля могут стать страны Балтии, потому что Путин не повторит снова своей ошибки и на этот раз выступить против стран, где не будет большого противостояния.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО готовиться к российскому вторжению. Дипломат также раскритиковал ЕС за "логику запоздалых действий" и призвал ускорить оказание помощи Киеву.

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