Бен Уоллес обвинил канцлера Германии в нерешительности.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступает за скорейшее предоставление крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает Die Zeit.

В частности, Уоллес раскритиковал позицию канцлера Германии Олафа Шолца в вопросе предоставления Киеву Taurus. По его словам, Шольц "должен решить, хочет он, чтобы Украина выиграла войну или нет".

"Хотя он понимает опасения эскалации, это безосновательно. Красные линии России - как мел, стертый с доски. Западные сторонники Украины наложили на себя ограничения, которые были нелогичны и непонятны даже россиянам", - говорит британский экс-министр.

Он считает, что вместо того, чтобы исключать поставки Taurus, Шольц должен лучше назвать условия, которые могли бы оправдать доставку Taurus.

"Лучше, чем сказать "нет, я их не доставлю", - это сказать "мы постоянно следим за ситуацией, и если Россия продолжит, мы рассмотрим это. ... Шольц, кажется, не понимает, что российскому лидеру Владимиру Путину помогает, если ты выглядишь нерешительным, колеблешься в отношении определенных решений или создаешь впечатление, что не находишься на одной волне со своими союзниками", - сказал Уоллес.

Предоставление Украине ракет Taurus - последние новости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Германию не смог убедить канцлера страны Олафа Шольца предоставить Украине ракеты Taurus. Во время пресс-конфереции Шольц подтвердил, что не даст Украине "Таурусы".

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Шольц отказывается передать Taurus из-за того, что Германия не является ядерной державой, а Taurus - это самая мощная система вооружения в стране.

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