В военной доктрине Минск упомянул Украину и "коллективный Запад".

Беларусь обновила военную доктрину, добавив возможность оказания помощи союзникам. Речь идет, в частности, об отправке военных.

"Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - указывается в документе.

Как написано в доктрине, РБ рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, в которое входит РФ, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении". также есть пункт о помощи стране-члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

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В военной доктрине Минск упомянул и Украину. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.

"Дальнейшая его поддержка, препятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Эти тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", - написано в документе.

Война в Украине - участие Беларуси

В начале 2024-го майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман предупредил, что враги могут попытаться атаковать из Беларуси Киевскую, Сумскую и Черниговскую области.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отметил, что в случае вступления в противостояние с украинцами, белорусы не смогли бы закрыть возникшую линию фронта. Лукашенко утверждает, что "самое простое решение - завтра "Искандер" поставил на позицию, впихнул туда ракету..., и высокоточное оружие полетело в Киев".

"Это самое простое, но надо понимать последствия. Не забывать, что у нас полстраны находится в радиусе 100 километров от Киева, в том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев модернизированный...", - поделился он.

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