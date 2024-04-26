По этому вопросу, по словам специалиста, можно обращаться в бумажной форме в любой ЦНАП.

С 16 апреля изменилась процедура предоставления статуса лицам с инвалидностью вследствие боевых действий и членов семьи погибшего защитника или защитницы. Сейчас изменился орган, который принимает такие решения. Об этом заявила правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас местные власти должны создать специальные подразделения по вопросам ветеранской политики. Именно они принимают такие решения относительно статуса. Обращаться можно в бумажной форме в любой ЦНАП, где находится заявитель. Но решение будет принимать структурное подразделение, которое зарегистрировано по месту жительства. Также можно подаваться в электронной форме через "Дію" или Единый государственный реестр ветеранов войны", - объяснила специалист.

Однако, по ее словам, пока нет технической возможности подать документы в электронном виде, поэтому нужно подождать до того времени, как правительство доработает эти механизмы.

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Правозащитница добавила, если есть ходатайство об установлении статуса человека с инвалидностью из-за войны, то необходимо получить справку МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия - УНИАН) о группе и причине инвалидности и справку об участии в боевых действиях.

"Если лицо потеряло родного человека и хочет получить статус члена семьи погибшего защитника или защитницы, то надо приложить свидетельство о смерти, справку об участии в боевых действиях, постановление ВВК, документы, подтверждающие родство. Если у заявителя нет справки об участии человека в боевых действиях, в отношении которого есть ходатайство, то можно подать только заявление. И уже специальное подразделение обязано найти эти документы", - подчеркнула Денисова.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее адвокат объяснила, будет ли иметь сын погибшего военного право на отсрочку.

"Обстоятельства его смерти должны указывать именно на факт его гибели в связи с прохождением им военной службы во время военного положения. Эти обстоятельства должны подтверждаться справкой ВВК о причине смерти, которая должна быть связана с несением военной службы", - отметила юрист.

Также юрист рассказал, нужно ли идти в ТЦК, если пришла повестка, но есть бронь. По его словам, игнорировать такую повестку нельзя.

"Конечно, после получения повестки те, кто имеет отсрочку от мобилизации в виде бронирования, должны явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", - объяснил эксперт.

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