По его словам, "мы уже однозначно не проиграли", ведь россиянам так и не удалось осуществить прорыв в Киев.

Украина уже не проиграла войну, ведь россияне не стоят под Львовом. Впрочем, некоторые продвижения по линии фронта у врага все же есть.

Об этом в интервью фотографам-документалистам Владе и Константину Либеровим заявил защитник Мариуполя, азовец Николай Кущ "Фрост". Военный был одним из тех, кого из плена обменяли на кума Путина Виктора Медведчука. Он вспомнил эмоции, когда командование объявило о приказе идти в плен.

"У меня, когда сказали об этом, так вот просто все в один момент опустилось, упало. Ведь мы еще за день до того отбивали штурм. Еще и нормально так его отбили. У меня в тот день был прямо такой прилив морали, типа, что ничего же себе, - мы еще можем и месяц, и два стоять, мне так казалось", - вспомнил воин.

Однако россияне сносили "под ноль" завод "Азовсталь". Была острая проблема в фортификациях и питании.

Сейчас "Фрост" считает, что решение идти в плен было правильным. Но воин вышел из плена через четыре месяца. Зато некоторые защитники Мариуполя до сих пор там. Большинство из них вряд ли согласится, что приказ о плене был правильным.

"Зная, что было с ребятами, которые вышли даже через год, даже они говорят: я бы лучше петлял бы полями-лесами, пытался как-то выйти. И учитывая то, что людям обещали так же четыре месяца - и они сидят там до сих пор... Поверьте, там многих, я уверен, уже нет. И я знаю о попытках суицида там, и я уверен, что некоторым уже это удалось. И я уверен, что я бы скорее всего что-то подобное сделал, если бы я отправился на какой-то там Таганрог или еще подобную какую-то историю. И мне просто повезло. Теперь я могу говорить, что да, это было правильное решение условно, потому что я попал в те 200 или сколько нас там было счастливчиков, которые через четыре месяца вышли", - сказал "Фрост".

Относительно актуальной ситуации на фронте, Николай отметил, что есть одна хорошая новость.

"Несмотря на ситуацию - у людей еще хватает морального духа стоять дальше", - сказал "Фрост".

На уточняющий вопрос, "надолго ли нас хватит", воин ответил: "Не знаю. Говорю за наше подразделение, что еще на какое-то время хватит".

"Фрост" отметил, что Украина уже не проиграла войну, ведь столица не оккупирована, а российские оккупанты имеют сравнительно небольшие успехи вдоль фронта.

"Мы ее уже однозначно не проиграли. Потому что проиграть войну - это когда бы они зашли в Киев, заняли бы его. В моем понимании - это было бы, когда они уже под Львовом оказались бы. Поэтому мы уже в любом случае не проиграли. Да, по фронту понемногу кое-где они продвигаются, но все равно - каких-то там крупных городов они взять не смогли", - сказал военный.

"Азовсталь" - что известно

Около двух месяцев защитники "Азовстали" в Мариуполе в тяжелых условиях держали оборону, что не позволило россиянам двигаться на других направлениях. Россияне ежедневно били по территории "Азовстали" ракетами, бомбами, артиллерией и из танков, проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизни личного состава. Украинские военные сдались в плен по приказу, под обещание, что россияне сохранят им жизнь и вернут домой в рамках обмена.

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