Многие девушки-православные стараются в храм надевать юбки или платья.

Среди православных христиан существует поверье, что в церковь женщина должна идти только в юбке или платье - никаких штанов, джинсов и тем более шорт. В ПЦУ рассказали, можно ли православным женщинам носить брюки, и что будет, если нарушить народное правило. Особенно важно это знать, так как скоро Пасха 2024.

Почему нельзя ходить в церковь в штанах женщинам

Запрет на ношение брюк в храмах, по мнению ПЦУ, пошел от фарисейской закваски и неправильного толкования (или незнания) Писания. Чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий это" (Втор. 22:5).

Но возникает вопрос - точно ли в тех строках речь шла о брюках?

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Во времена, когда писались правила Ветхого Завета, люди одевались совсем не так, как сейчас. И женщины, и мужчины тогда носили похожую одежду: нижнюю рубашку, которую подпоясывали поясом, а сверху - тунику (плащ, накидку). В Библейской энциклопедии Брокгауза отмечается: "Женская одежда была похожа на мужскую, но все же имела некоторые отличия... Одежда женщин была длиннее и шире мужской, и, вероятно, изготавливалась из более тонких тканей; верхняя одежда имела рукава до запястий. Женщины также носили пояса и плащи". Как видим, разница в одежде не была принципиальной, что приводит нас к выводу, что в упомянутых строках книги Второзакония речь шла о другом, скорее, внутреннем различии мужского/женского, и точно не о штанах. Речь шла о запрете мужчине изображать из себя женщину, а женщине - мужчину, отвергая Богом установленное естественное различие двух полов.

В ПЦУ говорят, что считать современные женские брюки мужским нарядом нельзя. Например, шаровары, которые в нашей культуре ассоциируются с казачеством, у многих южных и восточных народов являются элементом женской одежды. Или килт (национальная шотландская мужская одежда) или другие подобные наряды, хотя и похожи на женские юбки, но возникли не как уподобление мужчин женщинам, а как ответ на потребности местных условий жизни.

Можно ли в церковь в штанах девушке - ответ священников

Православная церковь Украины считает, что такого запрета у них, как и у многих других храмов, нет. Существует он, вероятно, только для прихожан Московского патриархата. Вопрос о том, можно ли в штанах в церковь женщине, не имеет никакого другого ответа, кроме положительного - важен не внешний вид человека, а внутренний настрой. Безусловно, одежда, в которой человек пришел в храм, не должна быть "провокатором" на греховные соблазны:

Пусть будет украшением вашим не внешнее - заплетение волос, золотой наряд или нарядность в одежде, а сокровенный человек сердца в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, который драгоценен перед Богом. (1 Пет. 3: 3 – 4).

Господь Иисус Христос завещал: "Не беспокойтесь и не говорите: что нам есть, или что пить, или во что одеться? ибо всего этого ищут язычники... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и все это приложится вам" (Мф. 6: 31 - 33).

ПЦУ советует не тратить время на ненужные споры и запреты, не судить других людей по внешности - особенно сейчас, во время войны и больших потерь. Возможно, этот человек потерял все, и у него просто нет другой одежды. А даже если и есть - не вы ему Судья. Стремитесь к тому, чтобы не выглядеть, а БЫТЬ верными - не внешне, а внутренне. Встречайте людей с любовью, а не с осуждением, с радостью, а не с упреком.

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