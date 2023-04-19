Компания ждет разъяснений от правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления отправок.

Из-за введения ограничений на польской таможне украинская логистическая компания "Новая почта" временно не принимает в отделениях пищевые продукты для отправки во все страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

"Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины — сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодово-овощной продукции и тому подобное. Поэтому "Новая почта" временно не принимает продукты в составе международных посылок, которые направляются в ЕС", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в компании ожидают дальнейших разъяснений правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков восстановления таких отправок.

Ситуация с зерном из Украины

15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины до 30 июня. Запрет касается и транзита агропродукции в третьи страны.

16 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что запрет ввоза зерна из Украины касается также и транзита через территорию Польши в третьи страны.

На фоне проблем с экспортом украинского зерна Еврокомиссия заявила о намерении увеличить поддержку фермеров 5 стран.

18 апреля вице-премьер – министр-министр экономики Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве сообщила, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с 20-го на 21 апреля.

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