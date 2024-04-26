ВАКС избрал Сольскому меру пресечения по делу о завладении землей.

В пятницу, 26 апреля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении министра агрополитики и продовольствия Николая Сольского, который накануне подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что срок действия меры пресечения – 60 суток, то есть до 24 июня 2024 года включительно. Как альтернативу, следственный судья определил подозреваемому залог в размере 75 млн 700 тыс грн. Подозреваемый взят под стражу в помещении суда.

В случае внесения залога, на Сольского будут возлагаться следующие обязанности:

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прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору, следственному судье, суду;

не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

носить электронное средство контроля;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей – 2 месяца со дня внесения залога, но в пределах срока досудебного расследования.

В ВАКС подчеркнули, что согласно Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена приговором суда.

Дело Сольского

23 апреля Детективы НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями на Сумщине общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га. Прокурор сообщил о подозрении в завладении землей бывшему председателю аграрного комитета Рады – действующему министру Николаю Сольскому.

Сам Сольский заявил, что события по его делу касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром. Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом. Уже 25 апреля Сольский подал заявление на отставку с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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