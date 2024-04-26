Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 26 апреля, вырос на 5 копеек – до 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 1 копейку, до 39,89 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,78 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,52 грн/евро, то есть гривня упала на 34 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Как рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга, на ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров, что повлияло на соотношение спроса и предложения на рынке и обусловило девальвационные процессы.

Вас также могут заинтересовать новости: