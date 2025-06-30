Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины.

Украина и Европейский Союз достигли предварительного соглашения о будущем экспорте сельскохозяйственной продукции в блок. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, пишет Reuters.

Что известно о предварительном соглашении

В агентстве отметили, что окончательное соглашение должно быть утверждено членами ЕС. Кроме того, Шефчович не раскрыл конкретных положений предварительного соглашения. В частности, неизвестно, о каких квотах и пошлинах договорились Украина и ЕС.

Как пишет Le Monde, Шефчович отметил квоты на "чувствительные продукты", такие как пшеница, кукуруза, сахар, мед, птица и яйца, тогда как другие, такие как виноградный сок или ферментированное молоко, будут освобождены от пошлины.

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По словам Шефчовича, ЕС нашел баланс благодаря компромиссу, достигнутому с Украиной в течение выходных. Он добавил, что Евросоюз откроет свой рынок для украинских продуктов больше, чем до войны, учитывая "чувствительность некоторых секторов агропромышленного комплекса".

Как отмечает "Суспільне", Шефчович подчеркнул, что ключевые элементы соглашения включают обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам Евросоюза до 2028 года. Это соглашение построено вокруг трех ключевых принципов:

Равные условия игры

Соглашение предусматривает то, что новый доступ к рынку обусловлен постепенным приведением Украины к соответствующим производственным стандартам ЕС, таким как благосостояние животных, использование пестицидов и ветеринарных препаратов.

Кроме того, Украина будет обязана ежегодно отчитываться о прогрессе в этом направлении.

Надежное защитное положение

Украина и ЕС будут иметь возможность активировать защитный механизм для того, чтобы принимать соответствующие меры в ситуациях, когда импорт может вызвать негативные последствия для любой из сторон.

Отмечается, что в случае Европейского Союза оценка возможных препятствий может быть проведена на уровне одного или нескольких государств-членов.

Расширение торговых потоков

Модернизированное соглашение обеспечивает баланс между поддержкой торговли Украины с Евросоюзом, а также полным учетом чувствительных вопросов определенных сельскохозяйственных секторов ЕС и заинтересованных сторон.

Было согласовано, что доступ к рынку варьируется. Для наиболее чувствительных товаров, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, наблюдается лишь незначительное увеличение по сравнению с начальной Углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли (DCFTA). Для других товаров внесли улучшения в пользу обеих сторон.

Почему ЕС отменил предыдущее соглашение с Украиной

Отмечается, что с июня 2022 года до 5 июня 2025 года Евросоюз временно отменил пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Это решение было принято из-за полномасштабного вторжения России, чтобы помочь Украине компенсировать рост расходов на экспорт через территорию ЕС, поскольку Россия заблокировала традиционные морские маршруты в Черном море.

Однако эти меры были прекращены в начале июня после того, как наплыв более дешевого украинского зерна, птицы и сахара вызвал протесты в соседних странах, в частности в Польше.

Евросоюз вернулся к своему довоенному торговому соглашению с Украиной, которое предусматривает тарифы и квоты, ограничивающие торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Отмечается, что Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины, а наша страна является третьим по величине поставщиком агропромышленной продукции в ЕС.

Украинский экспорт в ЕС - последние новости

12 июня в Совете Евросоюза отменили все дополнительные проверки для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои из Украины. Согласно решению семена этих видов, произведенные в Украине и Республике Молдова, смогут попасть на рынок ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз возобновил довоенные пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Однако в июне стало известно, что в Евросоюзе надеялись заключить соглашение о новых квотах.

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