Накануне Минагрополитики страны призвало на правительственном уровне ввести более жесткие меры для регулирования импорта товаров из Украины.

Словакия временно прекращает импорт агропродукции из Украины. Ранее аналогичные решения приняли Венгрия и Польша, что осудила Европейская комиссия.

По этому вопросу состоится заседание межведомственной рабочей группы, сообщил временно назначенный премьер-министр Эдуард Хегер.

"Словакия временно прекратит импорт зерновых и других выбранных продуктов из Украины. Сегодня рабочая группа будет собираться на эту тему. Результаты будут опубликованы", - написал Хегер.

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Накануне Минагрополитики страны предупредило, что исчерпало возможности регулирования импорта из Украины при сохранении коридоров солидарности, по которым экспортировалась украинская агропродукция в Европу в условиях полномасштабной войны.

Словацким фермерам все труднее конкурировать с украинскими из-за дешевого импорта агропродукции. На этом фоне министерство призвало на правительственном уровне необходимо ввести более жесткие меры по регулированию импорта товаров из Украины.

Запрет экспорта украинской агропродукции - что надо знать

Накануне Польша после многодневных протестов фермерских ассоциаций из-за невозможности для нихреализовать собственную продукцию вследствие большого наплыва украинского зерна запретила экспорт продовольствия из Украины. Вскоре Венгрия запретила экспорт украинского зерна и другой продукции АПК, пообещав однако сохранить транзит агропромышленной продукции.

Министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев также объявил, что его страна может временно запретить ввоз украинской агропродукции.

В Европейской комиссии заявили, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и и назвали такие односторонние действия неприемлемыми.

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