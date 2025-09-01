Отмечается, что виноград дешевеет пятую неделю подряд.

Цены на овощи из "борщевого набора" в Украине снизились. Так, минувшая неделя отметилась снижением отпускных цен на картофель.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что стоимость этого популярного овоща снизилась с 12-16 до 11-15 гривень за килограмм. При этом подешевела и морковь – с 10-13 до 8-12 грн/кг.

Кроме того, нижняя ценовая граница на огурец поднялась с 25 до 30 гривень, а верхняя ценовая граница перца подскочила с 60 до 70 грн, а помидоры продавались дешевле, чем на предыдущей неделе, - с 15-38 упали до 10-35 грн\кг.

Видео дня

Продолжили расти цены на цветную капусту – нижняя ценовая границ поднялась с 28 до 40 грн, а на пекинскую – с 25-65 до 35-70 грн/кг. Цены на брокколи также поползли вверх – с 40-65 до 55-70 грн/кг.

Стоимость сахарной кукурузы опустилась ниже 10 гривень за кочан.

В сегменте зелени подешевел укроп со 100-200 до 80-150 грн/кг, но выросли цены на салат с 30-75 до 40-85 грн/кг.

Во фруктовом сегменте цены также изменились разнонаправленно. Малина продолжает дешеветь – верхняя ценовая граница опустилась с 270 до 200 грн., а голубика подорожала со 170-240 до 200-280 грн. При этом цены на нектарин снизились с 70-100 до 60-95 грн/кг. Начал дорожать арбуз – верхняя ценовая граница поднялась с 18 до 22 грн, расширился диапазон цен на дыню – на этой неделе ее продавали по 35-55 грн/кг, а неделей ранее – 38-50 грн/кг. Цены на виноград снижаются пятую неделю подряд – верхняя ценовая граница опустилась со 150 до 130 гривень.

Урожай 2025 в Украине - прогноз

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский сообщил, что резкие погодные колебания в этом году негативно повлияют на урожай, из-за чего фермеры соберут меньше овощей, фруктов и ягод.

По его словам, в целом в Украине прогнозируется снижение на 11% урожая овощей и плодово-ягодной продукции по сравнению с цифрами 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: