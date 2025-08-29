Пока белорусы не могут отыскать овощ на полках магазинов, цены на него в Европе стремительно падают.

Картофель в Старом свете подешевел до минимума с 2021 года. На Европейской энергетической бирже (EEX) в Лейпциге фьючерсы на него на текущей неделе достигли 7,50 евро/тонна. Об этом пишет издание AgE.

Последний раз такие низкие цены наблюдали четыре года назад. Для сравнения, еще в середине марта, когда картофель обычно высаживают в грунт, цена составляла 22-23 евро/тонна.

Спрос переработчиков на неконтрактованный картофель на рынке Северо-Западной Европы сейчас вообще приближается к нулю.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко до сих пор пытается понять, куда из его страны делся системообразующий овощ. 28 августа он собрал очередное срочное совещание, пишет Белсат, на котором снова угрожал наказанием магазинам за отсутствие картофеля на прилавках.

Причем Лукашенко подчеркнул, что картофель должен быть не просто доступным и качественным, а еще и обязательно отечественного производства - это для него принципиально.

Чиновники покорно пообещали, что непременно выполнят прихоть руководителя. Более того, заговорили даже об "огромных экспортных возможностях" в ближайшем будущем.

Напомним, что два месяца назад в Беларуси приняли закон о штрафах для магазинов за отсутствие картофеля. Местные эксперты сразу отметили, что комментировать его без смеха невозможно.

По словам одного из них, подобное надо обсуждать в юмористических изданиях, а не в экономических программах. По той же логике можно начать штрафовать "Беларусьфильм" за то, что его ленты не получают "Оскары", говорит он.

Проблемы с картофелем в странах бывшего СССР

В Беларуси и соседней России в этом году наблюдается сильный дефицит картофеля. Он значительно прибавил в цене, что вызвало возмущение населения. Еще в конце весны власти России признали проблему на официальном уровне.

А в Казахстане решили штрафовать продавцов картофеля, которые торгуют им вне товарной биржи в больших объемах.

Украинцы вообще не испытывают подобных проблем, а взамен делятся рецептами, как вкуснее приготовить картофель с мясом.

