Зеленый лук отпускают уже по 180 гривень за килограмм.

В Украине в конце рабочей недели изменились цены на некоторые ходовые овощи и фрукты. Зеленый лук на "Столичном рынке" за эту неделю подорожал почти вдвое. Если в понедельник овощем торговали по 100 гривень за килограмм, то теперь он стоит уже 180. Об этом свидетельствуют данные на сайте рынка.

Три недели назад лук стоил несколько меньше - 150 грн/кг, после чего подешевел на 50 грн.

В ценовом же эквиваленте больше всего за неделю прибавила голубика. Ее продают сейчас по 350 грн/кг, что на 130 гривень больше, чем в среду. В целом цена ягоды держалась чуть выше 200 гривень почти две недели.

На 50 гривен по сравнению со средой подорожала и клубника, до 250 грн/кг. А вот малина - единственная ягода, цены на которую снизились. Хотя и стоила она немало - 420 грн/кг. На новых ценниках уже другие цифры - 350 грн/кг.

Среди овощей на 10 гривен подорожали кабачки, до 40 гривен за кило. На 8 гривен со среды выросла цена на цветную капусту - сейчас она стоит 43 грн/кг. Впрочем, цена на этот овощ в понедельник и в течение предыдущей недели была еще выше - 45 грн/кг.

По две гривны прибавили в цене одновременно и пекинская капуста, и перец Билозирка - с 33 до 35 гривень за килограмм. Ривненские огурцы подешевели на 5 гривень со среды и на две гривни с понедельника. Сейчас они стоят 45 гривень за килограмм.

По сравнению с понедельником, на одну гривну подешевел картофель. Предыдущая цена держалась в течение нескольких недель, новая составляет 12 грн/кг.

Цены на овощи и фрукты в Украине - последние новости

В то время как цены на зеленый лук бьют рекорды, не отстает от него и лук репчатый. Нынешние цены на этот овощ в Украине обновили четырехлетний минимум. Это связано с непригодностью собранного урожая к длительному хранению.

Что касается картофеля, то его урожай в этом году должен быть лучше прошлогоднего на 10-15%. Производители говорят, что пока объективных оснований к росту цен на картофель нет. Впрочем, все может измениться в том случае, если погода в Украине резко ухудшится на длительный период.

