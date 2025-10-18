Цены на помидоры резко взлетели вверх: сколько уже стоит килограмм

Овощ сейчас в среднем на 16% дороже, чем год назад.

В Украине продолжается рост цен на тепличные помидоры. Овощ существенно подорожал до 70-80 грн/кг, или на 37%, по сравнению с завершением прошлой рабочей недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Производители помидоров начали повышать цены на свою продукцию еще на прошлой неделе. Основанием для этого стало существенное снижение предложения тепличных томатов на рынке из-за сезонного фактора. При этом спрос на эти овощи сохраняется на достаточно высоком уровне.

По словам аналитиков, в большинстве стационарных тепличных комбинатов созревание томатов сильно замедлилось из-за похолодания в Украине, а поставки этой продукции из парниковых теплиц прекратились вообще.

Поэтому поставки новых партий помидоров сейчас достаточно малообъемные и нестабильные. Перекрыть же недостаток внутреннего предложения за счет закупок на внешних рынках трейдеры пока не сумели.

Отметим, что сегодня тепличные помидоры в Украине уже стоят в среднем на 16% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Помидор домашний красный весовой по цене 83,9 грн/кг продают в Varus.

Цена на тепличные томаты в АТБ сейчас составляет 96,89 грн/кг.

В Novus килограмм помидоров предлагают приобрести за 84,99 гривны.

Влияние сезонного фактора на стоимость других продуктов в Украине

Ситуация с тепличными томатами в Украине зеркально повторяет рост цены на тепличные огурцы. Так же, как и с помидорами, предложение этого овоща оставляет желать лучшего. Огурцы дорожают уже пятую неделю подряд и в целом стоят уже на 15% больше, чем в прошлом году.

Кроме овощей, цены на ряд других продуктовых товаров тоже испытывают влияние сезонного фактора. Это касается мяса и в частности свинины. По словам производителей, стоимость свинины до конца года должна вырасти из-за традиционного роста спроса на нее, за месяц до рождественских праздников.

