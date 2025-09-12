Цены на помидоры в Украине набирают обороты: сколько сейчас стоит килограмм

Овощ дорожает уже вторую неделю подряд.

С начала недели цены в Украине на томаты, выращенные в теплицах, подорожали в среднем уже на 14%. Производители продают этот товар по цене 35-55 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Тенденция подорожания тепличных томатов сохраняется уже вторую неделю подряд. Больше всего на рост цен влияет снижение предложения, вызванное сокращением урожая овощей на украинских тепличных комбинатах.

При этом предложение и грунтовых помидоров значительно уменьшилось из-за сезонного фактора. Поэтому на фоне стабильного спроса со стороны розничных сетей и оптовых компаний растут и цены на тепличные помидоры.

Несмотря на длительное подорожание, тепличный томат все еще стоит в среднем на 30% дешевле, чем это было год назад, в сентябре 2024.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Томаты в Varus можно приобрести за 69,9 грн/кг.

Novus продает этот товар по 60,99 грн.

Килограмм тепличных томатов в АТБ отпускают по 67,89 грн/кг.

Напомним, за выходные цена на украинские тепличные помидоры изменилась еще радикальнее: они подорожали в среднем на 23%, до 30-50 грн/кг.

А вот совсем нетипично для осеннего сезона начали вести себя цены на тепличные огурцы. Данный товар, в отличие от тепличных томатов, начал дешеветь. Его продавали по 20-40 грн/кг.

