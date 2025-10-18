Спрос на огурцы снова намного превзошел предложение.

В Украине уже пятую неделю подряд продолжают расти цены на тепличные огурцы. К концу текущей недели оптовые цены на них составили 75-90 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем 7 дней назад, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Дефицит тепличного огурца провоцирует продолжение тренда на рост цены. Сейчас предложение овоща в местных комбинатах очень ограничено. В то же время спрос в этом сегменте остается достаточно высоким.

Из-за существенного сокращения предложения на внутреннем рынке, большинство импортеров готовятся начать массовые закупки тепличных овощей в Турции.

Видео дня

Аналитики отмечают, что это обычная практика. Украина начинает активный импорт огурцов во второй половине октября, когда предложение продукции местного производства резко сокращается. Пик закупок на внешних рынках приходится на период с декабря по февраль.

На сегодня цена на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 15% дороже, чем год назад. При этом аналитики предупреждают, что тренд на повышение может сохраниться и в дальнейшем.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Огурец ровенский короткоплодный в Сильпо можно найти за 129 грн/кг.

Огурец салатный весовой по цене 149,9 грн/кг продают в Varus.

В АТБ килограмм огурцов отпускают по 109,89 гривень.

Цены на продукты в Украине

Сезон уборки овощей в Украине подходит к концу и в начале недели было зафиксировано удешевление картофеля и винограда. Отдельные культуры уже прошли свой пик - помидоры и огурцы на внутреннем рынке остались исключительно тепличного формата и их немного, поэтому цены на них растут.

При этом на рынке большинство овощей уже начало дорожать. Некоторые цены на рынке ушли "в отрыв". В частности это касалось сладкого перца, баклажанов и кабачков.

Вас также могут заинтересовать новости: