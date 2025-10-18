В Украине уже пятую неделю подряд продолжают расти цены на тепличные огурцы. К концу текущей недели оптовые цены на них составили 75-90 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем 7 дней назад, сообщают аналитики проекта EastFruit.
Дефицит тепличного огурца провоцирует продолжение тренда на рост цены. Сейчас предложение овоща в местных комбинатах очень ограничено. В то же время спрос в этом сегменте остается достаточно высоким.
Из-за существенного сокращения предложения на внутреннем рынке, большинство импортеров готовятся начать массовые закупки тепличных овощей в Турции.
Аналитики отмечают, что это обычная практика. Украина начинает активный импорт огурцов во второй половине октября, когда предложение продукции местного производства резко сокращается. Пик закупок на внешних рынках приходится на период с декабря по февраль.
На сегодня цена на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 15% дороже, чем год назад. При этом аналитики предупреждают, что тренд на повышение может сохраниться и в дальнейшем.
Цены на огурцы в супермаркетах Украины
Огурец ровенский короткоплодный в Сильпо можно найти за 129 грн/кг.
Огурец салатный весовой по цене 149,9 грн/кг продают в Varus.
В АТБ килограмм огурцов отпускают по 109,89 гривень.
Цены на продукты в Украине
Сезон уборки овощей в Украине подходит к концу и в начале недели было зафиксировано удешевление картофеля и винограда. Отдельные культуры уже прошли свой пик - помидоры и огурцы на внутреннем рынке остались исключительно тепличного формата и их немного, поэтому цены на них растут.
При этом на рынке большинство овощей уже начало дорожать. Некоторые цены на рынке ушли "в отрыв". В частности это касалось сладкого перца, баклажанов и кабачков.