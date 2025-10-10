Цены на огурцы в Украине растут четвертую неделю подряд: сколько теперь стоит килограмм

Отмечаетсся, что на сегодняшний день стоимость огурцов на внутреннем рынке уже в среднем на 27% выше, чем годом ранее.

Цены в Украине на огурцы стремительно растут. На стоимости овоща отразилось сокращение его объемов из-за плохой погоды, отсутствия конкуренции со стороны импорта и высокого спроса.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что за неделю цены на огурцы выросли на 66%, и сегодня они поступают в продажу в диапазоне 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).

Отмечается, что на этой неделе выборки огурца в местных теплицах снизились примерно в 5 раз по сравнению с прошлой неделей.

Видео дня

По мнению экспертов, сложившаяся на рынке ситуация приведет к тому, что импортеры завозить овощ из других стран уже со следующей недели. В результате стоимость огурцов перестанет расти.

Стоит отметить, что на сегодняшний день стоимость огурцов на внутреннем рынке уже в среднем на 27% выше, чем годом ранее.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ овощ продают по 89,89 грн/кг.

При этом в Varus огурцы можно купить по 79,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 75 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи и фрукты в Украине снова переписали. Вторую неделю подряд дешевеет репчатый лук.

Кроме того, цены на капусту на этой неделе снова начали снижаться. На рынке наблюдается переизбыток продукции, которая непригодна для длительного хранения.

Вас также могут заинтересовать новости: