Цены на огурцы в Украине растут четвертую неделю подряд: сколько теперь стоит килограмм

Цены в Украине на огурцы стремительно растут. На стоимости овоща отразилось сокращение его объемов из-за плохой погоды, отсутствия конкуренции со стороны импорта и высокого спроса.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что за неделю цены на огурцы выросли на 66%, и сегодня они поступают в продажу в диапазоне 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).
Отмечается, что на этой неделе выборки огурца в местных теплицах снизились примерно в 5 раз по сравнению с прошлой неделей.
По мнению экспертов, сложившаяся на рынке ситуация приведет к тому, что импортеры завозить овощ из других стран уже со следующей недели. В результате стоимость огурцов перестанет расти.
Стоит отметить, что на сегодняшний день стоимость огурцов на внутреннем рынке уже в среднем на 27% выше, чем годом ранее.
Цены на огурцы в супермаркетах Украины
В АТБ овощ продают по 89,89 грн/кг.
При этом в Varus огурцы можно купить по 79,90 грн/кг.
В то же время в Сильпо цены стартуют от 75 гривень за килограмм.
