Большинство позиций существенно подорожало по сравнению с пятницей.

В начале недели цены в Украине на большинство овощей выросли, причем на некоторые - существенно. Больше всего за выходные на "Столичном рынке" в процентном отношении подорожали баклажаны - с 35 до 55 гривень за килограмм, как свидетельствуют данные сайте рынка.

На 18 гривен с пятницы выросла цена на одесские огурцы, до 90 грн/кг. А огурцы из Ровно за неделю прибавили 30 гривень, до 95 грн/кг.

Среди помидоров больше всего подорожали розовые томаты - с 60 грн/кг до 75 грн/кг. На пять гривень выросла цена на красные помидоры, до 40 грн/кг. Желтые томаты уже стоят 70 грн/кг - это тоже на пять гривень больше, чем в прошлую пятницу.

Перец Билозирка подорожал с 33 грн/кг до 45 грн/кг. Также на 12 гривень выросла цена на кабачки, однако их и продавали дороже - по 43 грн/кг. Поэтому новая цена составляет 55 гривень за килограмм.

Среди капусты подешевела цветная - с 50 грн/кг до 45 грн/кг и брокколи - с 55 грн/кг до 50 грн/кг. А вот остальная капуста подорожала: белокочанная - с 10 до 11 грн/кг, синяя - с 22 до 27 грн/кг и пекинская - с 30 до 33 грн/кг.

Также на гривну подорожала морковь, до 11 грн/кг. То же касается и картофеля - сейчас им торгуют по 12 грн/кг. Заметим, что цены на картофель опускались в течение недели и сейчас вернулись на уровень прошлого понедельника.

В сегменте фруктов большинство позиций, в отличие от овощей, потеряли в цене. Подешевели груши - с 50 до 45 грн/кг, персики - с 70 до 60 грн/кг и сливы - с 25 до 22 грн/кг.

В ягодном сегменте окончательно "сигнализировала" о завершении сезона голубика. При предыдущей цене в 350 гривень за килограмм в пятницу, после выходных ее продавали уже по 850 гривень. Еще в начале октября ягода стоила 220 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы

Из-за майских морозов пострадала часть урожая груш в Украине. Фермеры предполагают, что это может вызвать подорожание фрукта до 70 гривень против прошлогодних 50 за килограмм.

В Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста, которая уже на 65% дешевле, чем в прошлом году. Этот тренд должен продержаться еще некоторое время из-за избытка продукции, которая непригодна для длительного хранения.

