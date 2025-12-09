Ценовые изменения соответствуют предварительным прогнозам экспертов.

Стоимость некоторых видов мяса на "Столичном рынке" начала понемногу расти после выходных - в пределах от 1,5% до 11%. Об этом свидетельствуют данные сайта рынка.

Так, телячья грудинка подорожала на 5 гривень до 185 грн/кг, лопатка - на 10 гривень, до 365 грн/кг. Так же на 10 гривень подорожал килограмм телячьей вырезки - до 880 гривень.

Немного подорожало филе индейки - с 275 грн/кг в прошлую пятницу, 5 декабря, до 279 грн/кг после выходных. Также подорожали индюшиное бедро - с 239 до 245 грн/кг и индюшиная голень - со 117 до 125 грн/кг.

Видео дня

Больше всего за выходные прибавила в цене утка. Тушка пекинской утки подорожала на 20 гривень - со 179 до 199 грн/кг.

В то же время стоимость курицы на рынке сильно просела. Так, куриную тушку продают на 16 гривень дешевле, чем перед выходными - по 99 грн/кг. Куриное филе потеряло в цене 24 гривни - с 195 до 171 грн/кг. В процентном отношении больше всего подешевели куриные крылышки - более 20% - с 99 до 79 грн/кг.

Стоимость свинины за выходные не изменились, в то время как сало немного подешевело - с 220 до 210 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Ценовые изменения на мясо в целом соответствуют прогнозам экспертов, с которыми ранее общался УНИАН. Так, экономист Олег Пендзин отмечал, что продукты, которые украинцы готовят на праздники, начнут понемногу дорожать со второй декады декабря - в том числе и мясо.

При этом снижение стоимости курятины можно объяснить избытком предложения этого мяса на внутреннем рынке. О вероятности такого сценария предупреждал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко. По его словам, использование птицеводами генераторов ведет к росту рисков потери поголовья птицы. Поэтому производители начали пересматривать в сторону уменьшения свои планы по содержанию поголовья еще месяц назад.

Вас также могут заинтересовать новости: