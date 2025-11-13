Использование резервных источников питания повышает риски потери поголовья птицы и существенно увеличивает себестоимость продукции.

Использование альтернативных источников электроэнергии может привести к подорожанию курятины на 15-20% до конца года. Такими расчетами с УНИАН поделился исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

"Использование резервных источников питания не только существенно увеличивает себестоимость производства продукции, но и увеличивает риски потери поголовья птицы вследствие возможных сбоев в их работе", - сообщил Карпенко в комментарии УНИАН.

Специалист уточняет, что в то время, как мощности по выращиванию и содержанию птицы еще более-менее обеспечены альтернативными источниками питания, производство комбикормов для кормления птиц еще не совсем адаптировано к функционированию при отключении электроэнергии.

"Мощное оборудование комбикормовых заводов требует определенного напряжения для его запуска и работы, обеспечения всех связанных процессов изготовления комбикорма согласно рационов, чего дизель-генераторы обеспечить просто не способны. Невозможность изготовить комбикорм ставит под угрозу неизбежной потери поголовья птицы", - говорит нам Карпенко.

По словам спикера, в связи с критической ситуацией по обеспечению электроэнергией, производители мяса птицы пересматривают и корректируют в сторону уменьшения свои планы по содержанию поголовья. Это в дальнейшем приведет к сокращению объемов производства, экспорта продукции и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

"Постоянное отключение электроэнергии становится угрозой не только для производства продукции, но и вообще для дальнейшего существования отрасли птицеводства и продовольственной безопасности государства", - констатирует Карпенко в комментарии УНИАН.

Сокращение производства в долгосрочной перспективе может привести к еще большему росту цен на продукцию птицеводства, считает директор "Союза птицеводов Украины".

Цены на продукты в Украине - другие прогнозы

Что касается овощей, то стоимость борщевого набора, состоящего из картофеля, моркови, свеклы, лука и капусты, должна оставаться невысокой как минимум до конца года, говорит УНИАН президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Общее же подорожание продуктов питания в течение ноября, даже несмотря на использование генераторов, должно держаться в пределах 1,5%, сообщает УНИАН экономист Олег Пендзин. Но уже в декабре украинцев будет ждать традиционный скачок цен перед праздниками.

