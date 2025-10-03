Молочные продукты, некоторые растительные масла и зерновые за месяц подешевели.

В сентябре мировые цены на мясо достигли максимального значения, тогда как сахар, наоборот, подешевел до минимума за почти пять лет, пишет Reuters со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН.

Так, в прошлом месяце индекс цен на мясо (характеризующий изменение стоимости этого продукта) вырос по сравнению с августом на 0,7%, установив тем самым новый рекорд. Котировки на говядину и баранину выросли, что вызвано в частности высоким спросом в США на фоне ограниченного внутреннего предложения.

В то же время индекс цен на сахар достиг самого низкого уровня с марта 2021 года. Удешевление сахара стало результатом улучшения прогнозов по объемам производства, в частности в Бразилии, Индии и Таиланде.

В свою очередь, цены на молочные продукты снизились на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что было обусловлено резким снижением цен на сливочное масло на фоне роста перспектив производства в Океании.

Индекс цен на растительное масло упал на 0,7%. Отмечается, что удешевление пальмового и соевого масел компенсировало рост котировок на подсолнечное и рапсовое масла.

А цены на зерновые культуры снизились на 0,6% по сравнению с августом, при этом цены на пшеницу падают третий месяц подряд из-за больших урожаев и слабого международного спроса. Цены на кукурузу также снизились, частично из-за временного приостановления экспортных пошлин в Аргентине. Так же снизились и цены на рис, из-за уменьшения заказов покупателей на Филиппинах и в Африке.

В общем продовольственный индекс ООН, который отслеживает корзину продовольственных товаров, торгуемых на международном уровне, составил 128,8 в сентябре против 129,7 в августе. Таким образом показатель вырос на 3,4% по сравнению с прошлогодним сентябрем, но все еще на 20% ниже рекордного уровня в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. До этого продовольственный индекс ООН установил двухлетний максимум в июле этого года.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

В отличие от мировых цен на мясо, цены на свинину в Украине пока остаются неизменными. Но эксперты рынка прогнозируют их рост до конца года, поскольку должен сработать сезонный фактор повышения спроса. С началом зимы активизируются сначала переработчики мяса, а за ними и обычные украинцы, которые начинают подготовку к рождественским праздникам.

Цены на яйца тем временем растут - и продолжат расти и в дальнейшем, предупреждают игроки рынка. Такую тенденцию также объясняют фактором сезонности. Подорожание, правда, обещают без резких скачков.

