Среди ягод больше всего подорожали малина и голубика - на 400 гривень за килограмм.

В начале недели цены на овощи на рынке менялись разнонаправленно, в то время как часть фруктов и ягод подорожала. Об этом свидетельствуют данные сайта "Столичного рынка".

Цены на три вида капусты одновременно снизились: на белокочанную - с 11 грн/кг до 10 грн/кг, на цветную - с 33 грн/кг до 30 грн/кг и на синюю - с 25 грн/кг до 20 грн/кг.

Также на одну гривню подешевели свекла - до 9 грн/кг, и репчатый лук - до 8 грн/кг. Перец Белозерка потерял пять гривень от своей стоимости - новая цена составляет 35 грн/кг.

Цена килограмма картофеля уже неделю не менялась и составляет 12 грн/кг.

Помидоры и огурцы продолжили дорожать. Красные томаты выросли в цене на три гривни - до 38 грн/кг. Их розовые коллеги подорожали более существенно - на 15 гривень - до 90 грн/кг. Новая цена на одесские огурцы после роста на 5 гривень и остановилась на отметке 105 грн/кг.

Кабачки и баклажаны тоже стоят дороже, чем в конце прошлой недели. Кабачками торгуют по 60 гривень за килограмм, а предыдущая цена составляла 47 гривень. Цена "синеньких" тоже достигла 60 гривень за кило, но подорожали они сильнее - на 17 гривень.

В сегменте фруктов продолжила дорожать слива - с 30 грн/кг до 35 грн/кг. А вот апельсины подешевели на 10 гривень - до 65 гривень за килограмм.

Больше всего подорожали с прошлой пятницы ягоды. Так, цена клубники выросла на 250 гривень - до 450 грн/кг. Стоимость голубики выросла ровно вдвое - с 400 до 800 гривень за килограмм. Тоже на 400 гривень подорожал килограмм малины. Но в процентном отношении это самый большой прирост цены среди всех позиций на рынке - с 250 грн/кг до 650 грн/кг (+164%).

Цены на продукты в Украине - последние новости

Огурцы в Украине дорожают уже пятую неделю подряд. Сейчас цена на них в среднем на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Грунтовых огурцов отечественного производства в продаже почти нет, а предложение тепличных овощей не справляется с большим спросом.

Сезонный фактор играет существенную роль и в производстве мясной продукции, в частности свинины. Содержать животных в холодный период года стоит дороже, при этом за месяц до рождественских праздников происходит традиционный рост спроса на свинину, что стимулирует подорожание мяса.

