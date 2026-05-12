На рынке обвалились цены на украинскую клубнику: сколько сейчас стоит килограмм

Еще перед выходными ягоду продавали на 50 гривень дороже.

Цены на клубнику на "Столичном рынке" в Киеве значительно просели после выходных. Ягоды можно найти в диапазоне 180-220 грн/кг, сообщается на странице рынка в Facebook.

Ассортимент представленной на продажу клубники широк: ягод много, и чем она крупнее, тем выше на нее цена. Но покупатели значительно активнее раскупают небольшую, значительно более дешевую клубнику.

"Клубнику привезли, кто привез дешевую – распродал, а кто привез дорогую – застрял. "Румба" по 270 грн/кг стоит – не продается. Небольшая сладкая "Румба" – стоит 180 грн/кг", – комментирует обозреватель рынка.

Поэтому цены на различные сорта клубники сейчас следующие: ягодой сорта "Альба" торгуют в пределах 200-220 грн/кг, "Азию" продают по 190-205 грн/кг, а на "Румбу" разброс самый большой – 180-270 грн/кг.

"Сегодня цена на клубнику упала, сильно упала. Хотя ее много на рынке, но уже сегодня можно купить хорошую по 205 гривень. Сегодня у меня была клубника по 180 гривень – ее раскупили", – рассказывает одна из продавщиц.

Следует отметить, что еще перед выходными средняя цена украинской клубники на "Столичном рынке" составляла 260 грн/кг. Импортную отпускали немного дешевле – по 250 грн/кг. В то же время клубника из-за рубежа в последние дни активно дорожает: с 7 по 11 мая, то есть с четверга по понедельник, ее стоимость выросла с 215 до 280 грн/кг.

С самого начала сезона клубники в Украине цены на ягоду обвалил греческий импорт. По словам экспертов, при этом зарубежная ягода часто уступает по вкусу отечественной клубнике.

Во второй половине апреля ягода стоила дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. На рынке не было ни дефицита, ни чрезмерного ажиотажа, поэтому аналитики обещают Украине в этом году сезон дешевой клубники.

