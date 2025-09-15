Эти млекопитающие являются важными биоиндикаторами, потому что первыми реагируют на изменения окружающей среды.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали 16 видов летучих мышей, из которых 14 занесены в Красную книгу Украины.

Как сообщили в учреждении, исследования проводились летом сотрудниками учреждения вместе с кандидатом биологических наук Еленой Годлевской из Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины и студенткой Института высоких технологий КНУ имени Тараса Шевченко Ярославой Коваль.

"Проведено исследование видового состава рукокрылых на территории Заповедника. Зафиксировано 16 видов летучих мышей, из которых 14 занесены в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении.

По данным ученых, среди млекопитающих Украины именно рукокрылые занимают особое место, ведь все виды охраняются на национальном и международном уровнях.

Летучие мыши, отмечают ученые, являются не только редкими обитателями Полесья, но и важными биоиндикаторами - именно они первыми реагируют на изменения окружающей среды. Поэтому исследования такого плана, как провели летом возле Чернобыля, помогают отслеживать состояние популяций и разрабатывать эффективные меры охраны.

Интересные факты о летучих мышах

Летучие мыши составляют одну из самых богатых по видовому составу группу млекопитающих - около 900 видов. Все виды летучих мышей нашей фауны занесены в Красную книгу Украины, все виды европейских - охраняются Бернской конвенцией.

Эти загадочные млекопитающие, отдыхающие вверх ногами, почти не изменили свой внешний вид и другие особенности за последние несколько десятков миллионов лет.

Каждый второй вид совершает сезонные миграции, улетая на холодный зимний период на юг. В связи с приспособлениями к полету рождают лишь одного, редко двух, малышей. В то же время, компенсируя низкую плодовитость, живут до 10-15 лет.

Летучие мыши видят ушами - издавая серии ультразвуков на частотах 20-120 кГц, они, воспринимая эхо, различают предметы величиной 1-10 мм. Поэтому в темноте они видят насекомых. Еще летучих мышей хорошо слышно с помощью ультразвуковых детекторов и по характеру звука и рабочей частоте можно различать отдельные виды. Высокочастотные виды используют доплеровский эффект.

Это единственная группа млекопитающих, способная к гипотермии: ежедневно в состоянии покоя они входят в состояние глубокого физиологического сна, снижая температуру тела до температуры среды. В одном пещерном зале размером в однокомнатную квартиру может зимовать несколько сотен летучих мышей нескольких видов, а в дупле старого дерева - легко размещается выводковая колония из нескольких десятков особей.

Еще открытие в Чернобыльской зоне

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые во время исследований обнаружили стрекозу-хищника. В частности, в зарослях озера Плютовище зафиксировали личинки стрекозы Anax imperator Leach - одного из крупнейших хищных видов среди стрекоз. Интересно, что эти насекомые откладывают яйца в листья и стебли водных растений. Личинки - одни из крупнейших среди личинок других стрекоз, могут составлять 60 мм. Хищники потребляют мелких ракообразных, пиявок, головастиков, личинок водных насекомых и тому подобное. Вид занесен в Красную книгу Украины и имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы.

