На юге Одесской области подобрали "стайку" краснокнижных диких лесных котят - сейчас малыши находятся на передержке, а потом их отпустят на волю в Национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором несколько милых котят сидят в клетке. "Это детеныш настоящего дикого лесного кота. Полюбуйтесь невероятной настойчивостью вырваться из плена и жить в дикой природе. Это настоящие дикие лесные котята и они своими движениями переливаются как ртуть", - рассказал ученый.

По его словам, это видео администрации заповедника прислали из города Измаил, что на юге Одесской области. Говорится, что "детишек", которые остались без родителей, подобрал местный житель. Двух котят уже передали в Киевский зоопарк. Оставшихся, по словам Русева, сейчас передерживают в Измаиле, а затем отдадут в "Тузловские лиманы", где их отпустят в дикую природу.

Как пояснил ученый, на территории заповедника на свободе живет семья диких лесных котов, поэтому малые к ним "присоединятся".

Справка УНИАН. В Украине кот лесной (Felis silvestris) - редкое млекопитающее, подлежащее охране и занесенное во все издания Красной книги Украины. Охраняется в Карпатском биосферном, Дунайском биосферном заповедниках, Карпатском национальном природном парке.

Вес самок в среднем 3,5 кг, а самцов 5 кг. Волосяной покров от коричневого до серого окраса с полосами на лбу и по бокам; пушистый хвост с черным кончиком. Селится в горах, в глухих лесах, плавнях в камышовых зарослях, часто устраивает логова на плавучих островках.

Охотится преимущественно ночью. Питается мелкими грызунами и птицами.

В Украине карпатская популяция достигает численности 300-400 особей, на Подолье - несколько десятков особей. Есть единичные особи в плавнях Дуная и Днестра. Общее количество оценивается в 400-500 особей. Эти звери даже воспитанные в неволе с детства, полностью прирученными не становятся, а взрослые - приручению вообще не поддаются.

