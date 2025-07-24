Оказалось, что эта редкая и загадочная змея, которую в природе видели последний раз несколько десятилетий назад, здравствует и в наше время.

Ученые вновь обнаружили барбадосскую нитевидную змею, самую маленькую змею в мире, которую они долгое время считали вымершей.

Как пишет издание CBC, до этой весны самый маленький в мире вид змей считался потерянным для науки и, вполне возможно, вымершим, пока эколог Коннор Блейдс и его коллега не нашли одну под небольшим камнем в лесу на Барбадосе.

"Я был очень взволнован. Его не видели почти два десятилетия, так что это была, мягко говоря, захватывающая находка. Пожалуй, одно из самых ярких событий в моей карьере", - прокомментировал Блейдс из Министерства окружающей среды Барбадоса.

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Повторное открытие барбадосской нитевидной змеи - это позитивный знак для биоразнообразия страны, отметил Блейдс. С момента первой колонизации Карибского острова европейцами в XVI веке было уничтожено 98% его лесов, а вместе с ними и значительная часть местной фауны.

Примерно 10 см в длину и два мм в ширину, барбадосская нитевидная змея настолько мала, что ее можно аккуратно свернуть на монету.

На первый взгляд, можно подумать, что это червь. И действительно, ее также называют червячной змеей, но большинство дождевых червей на самом деле гораздо крупнее, акцентировал Блейдс.

Это эндемик Барбадоса, а это значит, что остров - его единственный дом. Она слепая и, как полагают ученые, питается в термитами и их яйцами.

"Возрождение одного из наших эндемиков имеет большое значение во многих отношениях", - сказал Джастин Спрингер, руководитель программы Re:wild по Карибскому региону, который помог Блейдсу вновь открыть эту змею.

Блейдс добавил, что из-за своих размеров и склонности жить в норах эта маленькая змея всегда была "редкой и загадочной". За последние 135 лет ее существование было задокументировано всего 5 раз.

Первое подтвержденное наблюдение было в 1889 году. Но как уникальный вид он был идентифицирован только в 2008 году С. Блэром Хеджесом, профессором Университета Темпл и директором биологического центра при нем.

Хеджес рассказал, что не осознавал, что обнаружил новый вид, пока не провел генетический анализ. До этого его ошибочно отнесли к другому виду.

"Момент озарения наступил в лаборатории", - сказал он, отметив, что открытие подтвердило, что барбадосская нитевидная змея - самая маленькая из известных змей в мире.

Ученые утверждают, что повторное открытие барбадосской нитевидной змеи всёляет надежду в страну, чья естественная фауна сильно пострадала от колонизации и сельского хозяйства.

Другие новости экологии

Недавно в Новой Зеландии обнаружили птицу, которую считали вымершей еще 50 лет назад. Речь идет о малом пятнистом киви, или киви-пукупуку. Он был замечен в отдаленной зоне дикой природы Адамс.

Самку этой крошечной и очень редкой птицы случайно заметил охотник Департамента охраны природы и сообщил об этом специалистам.

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