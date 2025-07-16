Защитники природы в восторге от того, что эта уникальная птица здравствует.

Малый пятнистый киви, или киви-пукупуку, был впервые за 50 лет замечен в отдаленной зоне дикой природы Адамс в Новой Зеландии.

Самку этой крошечной и очень редкой птицы случайно заметил охотник Департамента охраны природы (DOC) и сообщил об этом специалистам. Это побудило инспектора по биоразнообразию DOC Иэна Грэма отправиться в Адамс, чтобы найти киви, пишет rnz.

Специалист отметил, что его поиски увенчались успехом. "Я был в восторге, когда мы наконец-то догнали самку. Мы собрали перья у маленького пятнистого киви, чтобы подтвердить, что птица действительно киви-пукупуку, самый маленький вид киви", - объяснил специалист.

"Мы дождемся результатов генетического анализа, но, похоже, они подтвердят, что это киви-пукупуку", - сказал Грэм.

После обнаружения Грэм ученые вернулись в этот район и поймали самца киви.

Издание отметило, что киви-пукупуку являются самыми маленькими нелетающими птицами в мире очень и они очень уязвимы перед хищниками. Эти киви плохо видят, постоянно страдают от заложенного носа и имеют довольно резкий запах.

Несмотря на годы поисков, последнее известное наблюдение киви-пукупуку на материке было в 1978 году.

"Это очень волнующее открытие для природоохранного сообщества", - прокомментировала Эмили Кинг, руководитель группы по восстановлению популяции киви.

Она добавила, что обоих киви выпустили обратно в дикую природу с передатчиками для отслеживания их перемещения.

"Надеюсь, это поможет нам узнать, есть ли ещетакие птицы, и мы надеемся, что это так", - выразила надежду зоозащитница.

Другие новости экологии

В Новой Зеландии хотят возродить вымерших гигантских нелетающих птиц. На протяжении веков эти нелетающие птицы были лишь воспоминанием, частью богатого, но утраченного природного наследия Новой Зеландии.

А совсем недавно стало известно, что насекомое, которое считалось вымершим более 20 лет, нашли в необычном месте в Таиланде.

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