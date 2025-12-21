Большинство ученых сначала считали, что этот подвид вымер в начале 20 века.

Черепаха Одинокий Джордж был последним представителем редкого подвида, жившего на отдаленном острове в Тихом океане. Когда он умер, подвид вымер вместе с ним, однако его наследие живет до сих пор. Об этом пишет IFLScience.

Это уникальное животное родом с острова Пинта. Считается, что его предки прибыли сюда с соседнего острова Эспаньола около 300 тысяч лет назад.

"Большинство считало, что этот подвид уже вымер в начале 20 века, главным образом из-за китобоев и охотников на тюленей, которые прибыли в этот регион в 19 веке и полюбили медленных, легких для охоты рептилий", - отметили в издании.

В течение десятилетий остров Пинта был относительно необитаемым, однако ситуация изменилась в 1959 году, когда рыбаки выпустили на эту территорию трех коз. Без контроля популяция этих животных резко возросла и к 1970 году насчитывала около 40 тысяч особей.

Впоследствии в 1971 году венгерский ученый Йожеф Вагвольги поехал на остров, чтобы изучать таких панцирных существ, как улитки, однако наткнулся на удивительную находку: гигантскую черепаху, которая бродила сама по себе. Несмотря на все прогнозы, Одинокий Джордж все же выжил.

"Понимая, что они наткнулись на что-то очень особенное, весной 1972 года парковые рейнджеры отвезли его на исследовательскую станцию Чарльза Дарвина на острове Санта-Крус. Они надеялись найти самку черепахи Пинта, возможно, на острове или где-то в зоопарке, но ее так и не нашли", - добавили в IFLScience.

Почему его назвали именно так, неизвестно. Некоторые считают, что он получил свое имя в честь Святого Георгия, а другие говорят, что оно происходит от американского комика Джорджа Гобела, который стал известен как "Одинокий Джордж".

"В течение многих лет его знакомили с несколькими различными подвидами, которые, по мнению ученых, были близкородственными, возможно, настолько, что могли спариваться и давать потомство. Среди них были две черепахи с острова Эспаньола, хотя Одинокий Джордж так и не имел потомства", - отметили в издании.

Утром 24 июня 2012 года Одинокий Джордж умер в Национальном парке Галапагос в возрасте более 100 лет. Одним из последних людей, которые посетили его, был один из самых знаменитых в мире ведущих-натуралистов Дэвид Аттенборо, чья команда сняла его на камеру за 14 дней до смерти черепахи.

Однако смерть Одинокого Джорджа не остановила попытки ученых сохранить этот подвид. В первые часы после его смерти ученые поспешили собрать и сохранить его ткани в надежде, что их можно будет использовать для создания стволовых и половых клеток или для репродуктивного клонирования.

Хотя ученые не приблизились к созданию клона Самотерого Джорджа, они секвенировали его геном из образца крови, а дальнейший анализ показывает, что до сих пор существуют черепахи с генетикой, которая очень похожа на генетику этой единственной в своем роде черепахи.

"Такие исследования демонстрируют, почему сохранение биоразнообразия является таким важным. Экстремальные виды, такие как галапагосские гигантские черепахи, вероятно, скрывают много секретов для решения таких серьезных проблем человечества, как старение, рак и даже изменение климата. Наше исследование также показывает, что даже среди черепах разные виды выглядят, ведут себя и функционируют по-разному, и исчезновение любого вида означает, что мир навсегда потеряет часть уникальной биологии", - рассказывал в 2021 году Скотт Глаберман, эксперт по галапагосским гигантским черепахам, который участвовал в изучении генетики Джорджа.

Сейчас Одинокий Джордж живет на Галапагосских островах, однако теперь в чучеле форме. Впоследствии после его смерти огромное тело черепахи было помещено в охлажденную комнату и перевезено в Нью-Йорк.

"В 2014 году он ненадолго появился в Американском музее естественной истории, а в 2017 году вернулся на свою родину на Галапагосские острова, где до сих пор выставлен на обозрение как символ сохранения природы и хрупкости жизни", - добавили в IFLScience.

